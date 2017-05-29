Renault перевернулся на трассе Колодищи – Заславль: погиб водитель

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Выясняются обстоятельства смертельного ДТП в Минском районе, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

Авария произошла утром 29 мая на 34-м километре автодороги Колодищи — Заславль — Renault Laguna под управлением водителя 1991 года рождения, двигавшаяся по направлению из Заславля, вылетела в кювет, после чего перевернулась.

В результате дорожного инцидента водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм, пассажир 1988 года рождения был доставлен в больницу.

Представитель ГАИ отметила, что ни водитель, ни пассажир при движении не были пристегнуты ремнями безопасности.