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В Великобритании тигр убил сотрудницу зоопарка

30.05.2017 00:05 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудница зоопарка недалеко от британского города Хантингдон в графстве Кембриджшир погибла, оказавшись в одном вольере с тигром.


Фото: bbc.com

Как сообщает местная полиция, тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее. Женщина погибла на месте. В полиции пока не установили, когда и как животное оказалось в том же месте, где и погибшая сотрудница.

Инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park в городе Хантингдон графства Кембриджшир. Посетители зоопарка были удалены после нападения тигра.

Смерть смотрительницы «не вызывает подозрений», заявили в полиции. Администрация зоопарка считает произошедшее несчастным случаем.

В администрации зоопарка подчеркивают, что у тигра не было возможности выбраться из вольера так, чтобы оказаться рядом с посетителями. «Безопасность посетителей ни коим образом не была поставлена под угрозу», — говорится в заявлении.

Как рассказали посетители зоопарка в беседе с Би-би-си, гибель смотрителя не вызвала паники. «Сотрудники зоопарка бежали к вольерам с тиграми и львами, а нам велели покинуть территорию. Однако через 20 минут всех впустили обратно», — сказал один из очевидцев.

В зоопарке Hamerton, открывшемся в 1990-м году, содержатся малайзийские и бенгальские тигры, гепарды, волки, а также различны виды птиц и рептилий.

Тигры в парке содержатся с 2001 года. В прошлом году зоопарк построил новый вольер для малайзийских тигров.

В октябре 2008 года из зоопарка сбежал гепард. Его обнаружил девятилетний мальчик на заднем дворе своего дома.

 
 
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Как сообщает местная полиция, тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее.

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