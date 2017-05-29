СК РФ: от урагана в Москве и Подмосковье погибли 14 человек

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Жертвами стихии, которая прокатилась по Москве и Подмосковью, стали 14 человек, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, по состоянию на 9 утра вторника установлено 14 погибших, 11 в Москве и три в Московской области. Количество пострадавших, а также размер причиненного ущерба уточняются.

В усиленном режиме продолжают трудиться коммунальщики — для ликвидации последствий урагана в столице задействованы более 1000 человек и 170 единиц техники. Москвичей просят сообщать о поваленных деревьях в Единый диспетчерский центр.

По информации городских властей, общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме.

Ураган с сильным ливнем и грозой, который бушевал в Москве и Подмосковье накануне повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые автомобили, сбои в движении транспорта. Были госпитализированы более 150 человек, из которых более 100, среди них 22 ребенка, по-прежнему находятся в больницах.