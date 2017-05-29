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В Вилейке милиция ищет разбойника, ограбившего пенсионерку

30.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Вилейский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на 76-летнюю пенсионерку, проживающую  в райцентре на улице 1 Мая. Такая информация размещена на МЛЫН.BY.

По словам прокурора Вилейского района Вадима Шукринова, неизвестный мужчина напал на пенсионерку 25 мая около 23.00, проникнув в ее дом. Преступление пока не раскрыто.

«Налетчик с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, забрал деньги у своей жертвы и скрылся, — рассказывает Вадим Шукринов. — В интересах следствия сумма похищенных денег и другие подробности не разглашаются. Преступление относится к категории особо тяжких».

Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».

Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

peramoga.by

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Вилейский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на 76-летнюю пенсионерку, проживающую  в райцентре на улице...

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