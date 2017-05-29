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ГАИ: водитель врезался в барьер на "олимпийке", после чего выпил
30.05.2017 12:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП с участием автомобиля на трассе М1 в Березовском районе, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.
© Фото: ГАИ Минского района
Инцидент произошел накануне на 114-м километре автодороги Брест — Минск — Граница РФ. Автомобиль Volvo под управлением 33-летнего жителя города Береза ударился в барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в центральную больницу Березы. Установлено, что после аварии мужчина употребил алкоголь.
Выясняя причины аварии, сотрудники ГАИ установили, что водитель "Вольво" при движении по трассе не выбрал безопасную скорость, поэтому и не справился с управлением своего автомобиля.
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Мужчина выбрал небезопасную скорость при движение на трассе, вследствие чего и не справился с управлением.
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