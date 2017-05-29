МИНСК, 30 мая — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП с участием автомобиля на трассе М1 в Березовском районе, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.



© Фото: ГАИ Минского района Renault перевернулся на трассе Колодищи – Заславль: погиб водитель

Инцидент произошел накануне на 114-м километре автодороги Брест — Минск — Граница РФ. Автомобиль Volvo под управлением 33-летнего жителя города Береза ударился в барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в центральную больницу Березы. Установлено, что после аварии мужчина употребил алкоголь.

Выясняя причины аварии, сотрудники ГАИ установили, что водитель "Вольво" при движении по трассе не выбрал безопасную скорость, поэтому и не справился с управлением своего автомобиля.