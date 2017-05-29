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Московский смерч: более 100 пострадавших, повреждены даже самолеты

30.05.2017 12:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Более сотни пострадавших от московского смерча остаются в больницах российской столицы, в то же время по стране продолжают ликвидировать последствия разгула стихии.

Московский смерч: более 100 пострадавших, повреждены даже самолеты
© Sputnik Я. Пастер
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Мощный смерч обрушился на Москву и область в понедельник вечером: шокирующие видео показывали, как сильный ветер срывал крыши, вырывал с корнем деревья и ломал рекламные щиты. Разгул стихии не обошелся без человеческих жертв — изначально сообщалось о 14 погибших, однако, по последним данным, их число выросло до 16.

Более 100 человек в больницах

"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас, отметил московский градоначальник, ликвидируют последствия смерча порядка 30 тысяч человек при помощи специальной техники. Дороги от поваленных деревьев уже очищены.

44 тысячи человек оставались без света

По данным Минэнерго России, более 44 тысяч человек в центральных регионах страны попали из-за смерча в зону отключения. Без света были некоторые жители Владимирской, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

Московский смерч: более 100 пострадавших, повреждены даже самолеты
© Sputnik Кирилл Каллиников
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Вместе с Москвой и областью количество россиян, остававшихся без электричества, составляло порядка 96 тысяч человек.

Большую часть повреждений к утру вторника уже устранили во всех регионах, сейчас без электричества остаются с учетом Москвы порядка 11,2 тысячи потребителей.

Смерч повредил самолеты

Как сообщила газета "МК" со ссылкой на информационные агентства, из-за смерча были повреждены даже самолеты в аэропорту Шереметьево.

Несколько самолетов получили небольшие повреждения, в один из них, по разным данным, даже ударила молния.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами разгула стихии в России стали 16 человек, более сотни остаются в больницах Москвы.

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