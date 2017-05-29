|
Московский смерч: более 100 пострадавших, повреждены даже самолеты
30.05.2017 12:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Более сотни пострадавших от московского смерча остаются в больницах российской столицы, в то же время по стране продолжают ликвидировать последствия разгула стихии.
© Sputnik Я. Пастер
Мощный
Более 100 человек в больницах
"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
Сейчас, отметил московский градоначальник, ликвидируют последствия смерча порядка 30 тысяч человек при помощи специальной техники. Дороги от поваленных деревьев уже очищены.
44 тысячи человек оставались без света
По данным Минэнерго России, более 44 тысяч человек в центральных регионах страны попали из-за смерча в зону отключения. Без света были некоторые жители Владимирской, Калужской, Тульской и Рязанской областей.
© Sputnik Кирилл Каллиников
Вместе с Москвой и областью количество россиян, остававшихся без электричества, составляло порядка 96 тысяч человек.
Смерч повредил самолеты
Как сообщила
Несколько самолетов получили небольшие повреждения, в один из них, по разным данным, даже ударила молния.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвами разгула стихии в России стали 16 человек, более сотни остаются в больницах Москвы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии