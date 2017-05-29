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Уволен начальник Ветковского РОВД
30.05.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Информацию о том, что начальник Ветковского РОВД был уволен за то, что ударил подростка, в органах внутренних дел не комментируют, но не отрицают, что данная должность вакантна уже несколько недель.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ряд интернет-источников накануне сообщил о том, что приказом министра внутренних дел Беларуси начальник Ветковского районного отдела внутренних дел уволен из-за того, что ударил подростка. Эта новость стала одной из обсуждаемых в соцсетях. Официально о причинах решения о снятии с должности начальника региональной структуры органов внутренних дел не сообщается.
Вместе с тем в Следственном комитете Sputnik рассказали, что следователи УСК по Гомельской области проводят проверку в связи с конфликтом, который произошел в Ветке "между неработающим местным жителем 1979 года рождения и несовершеннолетним 2001 года рождения".
"Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего", — заявили собеседники Sputnik. От других комментариев по данному поводу в СК отказались, сославшись на то, что идет проверка.
В правоохранительных органах также не сообщили о том, был ли "задним числом" уволен начальник Ветковского РОВД.
Это не первая новость о сотрудниках милиции за последние дни, которая активно обсуждается в социальных сетях: на минувших выходных пользователи соцсетей активно обсуждали инцидент в минском метро, когда
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Официальной информации о том, в связи с чем был уволен руководитель регионального подразделения милиции, нет, но новость стала одной из самых обсуждаемых в...
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