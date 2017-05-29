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Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет

30.05.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая – Sputnik. Неизвестные граждане в ночь на вторник покрасили статую Русалочки, находящуюся в Копенгагене в красный цвет, сообщило информагентство Ritzau.

Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет
© Pixabay
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"Позвонила и сообщила об этом газета Ekstra bladet. Мы едем туда и видим, что Русалочка действительно окрашена в красный цвет", – заявил агентству офицер полиции столицы Дании Томас Тарпгорд.

Информация об акте вандализма поступила в полицию утром: неизвестные перед статуей на песке написали краской о защите на Фарерских островах китов. 

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенное, у правоохранителей также нет подозреваемых.

Бронзовая статуя Русалочки была установлена в Копенгагене в 1912 году, она  является одной из главных достопримечательностей города. Русалочку не раз оскверняли вандалы: в 1964 году статуе отпилили голову, в 1984-м – руку, в 1998-м – снова голову, а в 2003-м – взорвали.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока никто не взял на себя ответственность за совершенное, у правоохранителей также нет подозреваемых.

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