Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Неизвестные граждане в ночь на вторник покрасили статую Русалочки, находящуюся в Копенгагене в красный цвет, сообщило информагентство Ritzau .

"Позвонила и сообщила об этом газета Ekstra bladet. Мы едем туда и видим, что Русалочка действительно окрашена в красный цвет", – заявил агентству офицер полиции столицы Дании Томас Тарпгорд.

Информация об акте вандализма поступила в полицию утром: неизвестные перед статуей на песке написали краской о защите на Фарерских островах китов.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенное, у правоохранителей также нет подозреваемых.

Бронзовая статуя Русалочки была установлена в Копенгагене в 1912 году, она является одной из главных достопримечательностей города. Русалочку не раз оскверняли вандалы: в 1964 году статуе отпилили голову, в 1984-м – руку, в 1998-м – снова голову, а в 2003-м – взорвали.