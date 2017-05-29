Женщину, укравшую кошелек с деньгами на лечение ребенка, ищут в Гомеле

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гомеле женщину, которая похитила кошелек с крупной суммой денег, предназначавшейся на лечение ребенка, сообщило УВД Гомельского облисполкома во вторник.

Инцидент произошел 18 мая в торговом зале магазина "Черниговский", расположенного на улице Ильича областного центра.

Как сообщило УВД, неизвестная подняла у кассы выпавший кошелек, в котором было более 1640 евро, 320 долларов США и 75 рублей – эти деньги местная жительница собирала на лечение больного ребенка.

По информации милиции, похитительнице на вид 40-45 лет, она имеет средний рост и плотное телосложение, волосы короткие, окрашенные в светлый цвет.

В управлении просят граждан, которым что-либо известно о личности разыскиваемой, обратиться в правоохранительные органы.