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СК завершил расследование уголовного дела "батюшки со свастикой"
30.05.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего настоятеля православного храма в Гатово Константина Бурыкина, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Настоятеля храма в Гатово
"Бурыкину предъявлено окончательное обвинение по частям 2 и 3 статьи 295 Уголовного кодекса – yезаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.
По словам собеседников агентства, предварительное расследование данного дела завершено, оно передано в прокуратуру для направления в суд.
Бурыкину грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, священник был взят в разработку
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Бурыкину грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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