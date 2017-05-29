МИНСК, 30 мая — Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего настоятеля православного храма в Гатово Константина Бурыкина, сообщили в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу

Настоятеля храма в Гатово задержали в ноябре 2016 года по подозрению в незаконном обороте оружия (ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси). Из-за того, что в интернете есть фотографии, где он демонстрирует неонацистские татуировки на своем теле, священника стали называть "батюшка со свастикой"

"Бурыкину предъявлено окончательное обвинение по частям 2 и 3 статьи 295 Уголовного кодекса – yезаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, предварительное расследование данного дела завершено, оно передано в прокуратуру для направления в суд.

Бурыкину грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, священник был взят в разработку после поступления на него заявления . Вскоре после возбуждения в отношении него уголовного дела Бурыкину было запрещено носить рясу и проводить богослужения.