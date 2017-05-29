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ИП из-за поломки своего буса угнал похожий, чтобы не лишиться заказа

30.05.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в угоне грузового микроавтобуса, сообщили Sputnik во вторник в СК.

ИП из-за поломки своего буса угнал похожий, чтобы не лишиться заказа
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минчанин, по информации следователей, занимался перевозками в России и использовал для этого микроавтобус Volkswagen LT. Однако перед новой командировкой машина сломалась, и ИП, чтобы не лишиться заказа, принял решение украсть аналогичный автомобиль.

"Идентичное транспортное средство предприниматель нашел на одной из неохраняемых стоянок в Московском районе столицы. После хищения он заменил номера на автомобилях и уехал на заработки", – сказали в СК.

По словам собеседников Sputnik, в РФ машина сломалась, поэтому предприниматель бросил ее на одной из промбаз в Москве.

Задержали угонщика, когда он вернулся в Беларусь: мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси, сейчас он находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина после угона переставил на Volkswagen свои номера и уехал работать в Россию.

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