ИП из-за поломки своего буса угнал похожий, чтобы не лишиться заказа

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в угоне грузового микроавтобуса, сообщили Sputnik во вторник в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД: житель Слуцка за ночь угнал две машины – третья не завелась

Минчанин, по информации следователей, занимался перевозками в России и использовал для этого микроавтобус Volkswagen LT. Однако перед новой командировкой машина сломалась, и ИП, чтобы не лишиться заказа, принял решение украсть аналогичный автомобиль.

"Идентичное транспортное средство предприниматель нашел на одной из неохраняемых стоянок в Московском районе столицы. После хищения он заменил номера на автомобилях и уехал на заработки", – сказали в СК.

По словам собеседников Sputnik, в РФ машина сломалась, поэтому предприниматель бросил ее на одной из промбаз в Москве.

Задержали угонщика, когда он вернулся в Беларусь: мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси, сейчас он находится под стражей.