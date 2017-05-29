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Молодой житель Бреста умер на стадионе во время пробежки

30.05.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая – Sputnik. Следователи проводят проверку по факту скоропостижной кончины молодого мужчины на стадионе в Бересте, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Молодой житель Бреста умер на стадионе во время пробежки
© Sputnik Сергей Венявский
Рабочий погиб в Каменецком районе, попав под фрезы трактора на поле

Инцидент в областном центре произошел 27 мая на стадионе "Строитель", расположенном на улице Ленинградской, брестчанин занимался бегом.

По словам Драньковой, 31-летнему мужчине внезапно стало плохо на первом круге. При этом он отказался от предложения вызвать на стадион скорую. Однако затем бегуну стало еще хуже и его знакомый набрал номер 103.

Собеседница Sputnik уточнила, что мужчина умер до прибытия бригады медиков.

В настоящее время по факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине стало плохо во время занятий бегом: он почувствовал недомогание уже после первого круга.

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