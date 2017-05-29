Молодой житель Бреста умер на стадионе во время пробежки

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Следователи проводят проверку по факту скоропостижной кончины молодого мужчины на стадионе в Бересте, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.



© Sputnik Сергей Венявский Рабочий погиб в Каменецком районе, попав под фрезы трактора на поле

Инцидент в областном центре произошел 27 мая на стадионе "Строитель", расположенном на улице Ленинградской, брестчанин занимался бегом.

По словам Драньковой, 31-летнему мужчине внезапно стало плохо на первом круге. При этом он отказался от предложения вызвать на стадион скорую. Однако затем бегуну стало еще хуже и его знакомый набрал номер 103.

Собеседница Sputnik уточнила, что мужчина умер до прибытия бригады медиков.

В настоящее время по факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.