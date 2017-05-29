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Погоня под Житковичами: инспекторам ГАИ пришлось стрелять по Mercedes

30.05.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая – Sputnik. Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали в Житковичском районе 26-летнего водителя, который пытался скрыться от наряда на легковом автомобиле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Автомобиль, нарушающий скоростной режим, был обнаружен вечером 28 мая в Турове: на сигнал об остановке водитель не отреагировал и не останавливался во время преследования, периодически создавая на дороге аварийные ситуации.

"Сотрудниками ГАИ было принято решение об использовании оружия для остановки транспортного средства. После предупредительного произвели несколько выстрелов по автомобилю", – сказали в ГАИ.

По информации управления, только после этого водитель начал снижать скорость, а после остановки машины бросился бежать, но инспекторы ГАИ его догнали.

В отношении 26-летнего мужчины, жителя Столинского района, составили семь протоколов: в том числе за управление машиной в состоянии опьянения, отсутствие прав и невыполнение требований сотрудников милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель не стал сдаваться ГАИ и после остановки машины и решил сбежать, но его догнали.

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