В Бресте во время занятий спортом умер 30-летний мужчина

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 31-летнего мужчины, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 27 мая около 16.15. Местный житель 1986 года рождения пришел на стадион «Строитель» по ул. Ленинградской, чтобы позаниматься спортом. Там мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Его знакомый вызвал скорую помощь, однако брестчанин скончался до прибытия бригады медиков.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.