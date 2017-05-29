МИНСК, 30 мая – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в пограничной зоне в Брестском районе жителя Грозного, который путешествовал "без определенной цели", сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Житель Пинска, которого не пустили в Украину, устроил дебош на границе

Мужчину обнаружили вечером в понедельник 29 мая в ходе отработки оперативной информации.

"Был задержан гражданин России, 33-летний житель Грозного не смог предъявить документов, которые дают право находиться на режимной территории", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что мужчина не смог объяснить пограничникам, по какой причине он находится в приграничном районе.

В отношении россиянина было начат административный процесс, он был помещен в ИВС Брестской пограничной группы.