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"Гулявшего" вблизи границы жителя Грозного задержали в Брестском районе

30.05.2017 17:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в пограничной зоне в Брестском районе жителя Грозного, который путешествовал "без определенной цели", сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"Гулявшего" вблизи границы жителя Грозного задержали в Брестском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчину обнаружили вечером в понедельник 29 мая в ходе отработки оперативной информации.

"Был задержан гражданин России, 33-летний житель Грозного не смог предъявить документов, которые дают право находиться на режимной территории", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что мужчина не смог объяснить пограничникам, по какой причине он находится в приграничном районе. 

В отношении россиянина было начат административный процесс, он был помещен в ИВС Брестской пограничной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении россиянина было начат административный процесс, он был помещен в ИВС Брестской пограничной группы.

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