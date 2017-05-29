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Конструктивный диалог

30.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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Конструктивный диалог

Прокуратурой Минской области в Управлении по санации и банкротству по городу Минску и Минской области Министерства экономики Республики Беларусь проведена проверка соблюдения законодательства, определяющего порядок ведения административного процесса, об обращениях граждан и юридических лиц за 2015-2016 годы.
В целом работа в Управлении организована и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Вместе с тем, выявлен ряд нарушений при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, а также законодательства, определяющего порядок ведения административного процесса. По результатам проверки прокуратурой области в Управление внесено представление, которое детально изучено и проанализировано структурными подразделениями Министерства экономики различных уровней.
С целью выработки единого механизма работы территориальных органов по санации и банкротству по республике в указанных сферах законодательства акт прокурорского надзора рассмотрен на заседании коллегии Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь с участием заместителя Министра экономики Республики Беларусь Чеботаря Ю.А. и представителя прокуратуры Минской области.
По результатам рассмотрения представления принят ряд организационных решений.
Организован учет фактической загруженности каждого работника территориальных органов по санации и банкротству раздельно по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, начатым административным процессам и проверкам, проводимым в рамках законодательства о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.
Предложено внести изменения и дополнения в локальные нормативные документы Министерства экономики Республики Беларусь, определяющие методическое руководство территориальных органов при ведении административного процесса.
Инициировано провести семинар с участием прокурорских работников по проблемным вопросам привлечения временных (антикризисных) управляющих к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Прокурор отдела
прокуратуры Минской области Яна Хомич

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратурой Минской области в Управлении по санации и банкротству по городу Минску и Минской области Министерства экономики Республики Беларусь проведена...

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