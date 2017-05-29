Конструктивный диалог





Прокуратурой Минской области в Управлении по санации и банкротству по городу Минску и Минской области Министерства экономики Республики Беларусь проведена проверка соблюдения законодательства, определяющего порядок ведения административного процесса, об обращениях граждан и юридических лиц за 2015-2016 годы.

В целом работа в Управлении организована и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вместе с тем, выявлен ряд нарушений при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, а также законодательства, определяющего порядок ведения административного процесса. По результатам проверки прокуратурой области в Управление внесено представление, которое детально изучено и проанализировано структурными подразделениями Министерства экономики различных уровней.

С целью выработки единого механизма работы территориальных органов по санации и банкротству по республике в указанных сферах законодательства акт прокурорского надзора рассмотрен на заседании коллегии Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь с участием заместителя Министра экономики Республики Беларусь Чеботаря Ю.А. и представителя прокуратуры Минской области.

По результатам рассмотрения представления принят ряд организационных решений.

Организован учет фактической загруженности каждого работника территориальных органов по санации и банкротству раздельно по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, начатым административным процессам и проверкам, проводимым в рамках законодательства о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.

Предложено внести изменения и дополнения в локальные нормативные документы Министерства экономики Республики Беларусь, определяющие методическое руководство территориальных органов при ведении административного процесса.

Инициировано провести семинар с участием прокурорских работников по проблемным вопросам привлечения временных (антикризисных) управляющих к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области Яна Хомич