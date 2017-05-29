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Конструктивный диалог
30.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)
Прокуратурой Минской области в Управлении по санации и банкротству по городу Минску и Минской области Министерства экономики Республики Беларусь проведена проверка соблюдения законодательства, определяющего порядок ведения административного процесса, об обращениях граждан и юридических лиц за 2015-2016 годы.
Прокурор отдела
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Прокуратурой Минской области в Управлении по санации и банкротству по городу Минску и Минской области Министерства экономики Республики Беларусь проведена...
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