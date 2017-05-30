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По 30 литров воды на метр квадратный. Ливни и ураганный ветер парализовали Берлин

30.05.2017 21:59 — ЧП | Tut.by  
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Непогода обрушилась во вторник, 30 мая, на Берлин. В первой половине дня в городе стояла жара, затем хлынул ливень. Как сообщает Reuters, в столице Германии было частично подтоплено метро, а многие улицы превратились в реки.


Фото: Reuters

С утра температура в городе росла и достигла 34 градусов Цельсия. В полдень начался ливень, который сопровождался градом и шквалистым ветром. По сообщению метеослужбы, в час выпадало по 30 литров воды на квадратный метр.

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Было нарушено движение транспорта, в том числе и городских электричек. Многие улицы превратились в реки, а метро оказалось частично затоплено.

Непогода наблюдалась в ряде других районов Германии. В некоторых местах из-за жары и от ударов молний произошли пожары, в том числе в жилых домах и на армейских полигонах. В понедельник от удара молнии в Аахене погибла пожилая женщина.


Фото: Reuters

Накануне ливень со шквалистым ветром, напомним, прокатился и по столице России. В результате в Москве и области погибли 16 человек, более 150 пострадали.

Синоптики прогнозируют этим летом в Европе мощные бури и грозы, а также волны очень сильной жары.

 
 
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С утра температура в городе росла и достигла 34 градусов Цельсия. В полдень начался ливень, который сопровождался градом и шквалистым ветром.

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