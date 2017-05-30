Отдыхавший на турбазе житель Гродно попался на разделке косули

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Гродненском районе жителя областного центра, который подозревается в незаконной разделке туши косули, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

По информации инспекции, мужчина со знакомой приехал отдохнуть на турбазу "Химик", находящуюся в лесу у озера Белого. Причастен ли он к добыче животного, сейчас устанавливают следователи.

"О том, что отдыхающий разделал тушу и перенес к себе в домик, сотрудникам Гродненской облинспекции сообщил аноним", – сказали в инспекции.

По словам собеседников Sputnik, в его номере гродненца было обнаружено 15 килограммов мяса дичи, а возле домика – останки самца косули.

При этом инспекторы не нашли следов огнестрельных ранений на шкуре животного, скорее всего, косуля была добыта другим способом.

В отношении мужчины Гродненским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.