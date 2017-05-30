﻿ Отдыхавший на турбазе житель Гродно попался на разделке косули. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдыхавший на турбазе житель Гродно попался на разделке косули

30.05.2017 19:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Гродненском районе жителя областного центра, который подозревается в незаконной разделке туши косули, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Отдыхавший на турбазе житель Гродно попался на разделке косули
© Pixabay
"Золотые" карасики: гомельчанин попался с сетями и уловом на $13 тыс.

По информации инспекции, мужчина со знакомой приехал отдохнуть на турбазу "Химик", находящуюся в лесу у озера Белого. Причастен ли он к добыче животного, сейчас устанавливают следователи. 

"О том, что отдыхающий разделал тушу и перенес к себе в домик, сотрудникам Гродненской облинспекции сообщил аноним", – сказали в инспекции.

По словам собеседников Sputnik, в его номере гродненца было обнаружено 15 килограммов мяса дичи, а возле домика – останки самца косули.

При этом инспекторы не нашли следов огнестрельных ранений на шкуре животного, скорее всего, косуля была добыта другим способом.

В отношении мужчины Гродненским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины Гродненским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Гулявшего" вблизи границы жителя Грозного задержали в Брестском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика