СМИ: десятки человек погибли при взрыве у зданий посольств в Кабуле

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Десятки человек стали жертвами взрыва автомобиля недалеко от зданий иностранных посольств в Кабуле (Афганистан), сообщает Sputnik International .

Мощный взрыв прогремел в центре афганской столицы утром в среду: на воздух взлетела заминированная машина, припаркованная недалеко от президентского дворца и зданий иностранных дипмиссий. В результате многие здания, расположенные вблизи, были повреждены — в них выбило окна и двери; также повреждено здание бюро агентства Синьхуа.

По информации СМИ, жертвами теракта стали десятки человек, однако точное количество погибших не приводится. Вместе с тем, одна из больниц Кабула подтвердила гибель двух человек. В Минздраве Афганистана распространили данные о девяти жертвах. Точных данных о пострадавших также пока нет, СМИ сообщают, что более сотни человек были ранены. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, большинство пострадавших — мирные жители. Согласно, данным Минздрава госпитализированы 90 человек.

Накануне в Багдаде (Ирак) произошла серия взрывов, в результате которых погибли 26 человек, более 110 пострадали. Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран).