Более 200 человек погибли из-за наводнения на Шри-Ланке

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Наводнение на Шри-Ланке унесло жизни более 200 человек, почти сто местных жителей числятся пропавшими без вести, сообщают СМИ со ссылкой на правительство.



© Sputnik Евгений Одиноков Метеорологи объяснили, как правильно называть разгул стихии в Москве

Ливневые дожди начались на Шри-Ланке в минувшую пятницу, 26 мая. Около 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила полторы тысячи домов, еще около семи тысяч были повреждены. По информации Центра реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки, наводнение затронуло более 557 тысяч человек в 15 округах страны.

Ранее сообщалось, что жертвами природного катаклизма стали 193 человека, 94 пропали без вести. Однако утром в среду стало известно, что число погибших превысило 200, 96 считаются пропавшими.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Китай обещал направить Шри-Ланке гуманитарный груз на сумму около двух миллионов долларов.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования от народа и себя лично своему коллеге Майтрипале Сирисене, а также родным и близким жертв в связи с масштабным наводнением, обрушившимся на страну.