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СК: в Витебске задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать школьницу

31.05.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Обвинение предъявлено 34-летнему жителю Городокского района, который напал на 9-летнюю девочку в Витебске с целью изнасилования, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел в четверг 25 мая около 17 часов в многоэтажке по улице Петруся Бровки — девочка возвращалась домой с тренировки, и вслед за ней в подъезд зашел мужчина, который вместе с ней направился к лифту. Школьница испугалась и решила пойти пешком, однако ее преследователь пошел за ней.

СК: в Витебске задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать школьницу
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
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"На лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами мужчина догнал девочку. Он схватил ребенка и стал насильно удерживать девочку, закрывая рот, чтобы она не смогла вызвать помощь. Однако ребенок оказал активное сопротивление напавшему, смог вырваться и убежать", — рассказала Сахарова.

Девочка прибежала домой, ее бабушка сразу же сообщила в милицию. Прибывшие на место оперативники после опроса свидетелей спустя час задержали подозреваемого. Выяснилось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение, а также состоит на учете у психиатра и нарколога.

В ходе следствия эксперты провели ряд исследований, назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая и психиатрическая. Обвинение мужчине предъявлено по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на изнасилование заведомо малолетней). Фигурант дела находится под стражей.

С пострадавшей работает психолог.

СК: в Витебске задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать школьницу
© Фото: УСК по Витебской области
Обвиняемый в попытке изнасилования житель Городокского района

Следствие обращается к гражданам, которые что-либо могут рассказать о противоправной деятельности мужчины, изображенного на фото, с просьбой сообщить в правоохранительные органы по адресу: город Витебск, проспект Московский, дом 51А, кабинет 408, или позвонить по телефонам 8 (0212) 462123, 8 (0212) 486637.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Девочка сумела вырваться и убежать домой, ее бабушка вызвала милицию, и мужчина был задержан спустя час.

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