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Погостить в Столбцах: девушку из Новогрудка ограбили во время застолья

31.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В Столбцы 24-летняя жительница Новогрудка приехала, чтобы навестить мать. После посещения родственницы девушка ушла к знакомой, у которой гостили еще две женщины.

– Во время застолья в компании разразился конфликт, в результате которого новогрудчанку избила одна из барышень. При этом еще одна собутыльница сняла с потерпевшей серебряную цепочку, браслет и золотые серьги общей стоимостью 520 рублей, – рассказал старший оперуполномоченный Столбцовского РОВД Чеслав Горелик.

Часть украшений грабительница примерила сразу в злополучной квартире, остальные драгоценности отнесла домой. После преступления компания не распалась. Потерпевшая под угрозой расправы должна была постоянно находиться вместе с обидчицами. Те опасались, что про инцидент девушка может донести в милицию.

Тем не менее после двухдневного отсутствия дочери мать сама начала ее разыскивать. Всех участников криминального конфликта она застала на одном из притонов города. Там она узнала о происшествии и сообщила в милицию. Злоумышленницу задержали, у нее удалось изъять часть похищенного (браслет она успела сбыть).

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси («Грабеж»). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Александр МАРЧЕНКО, официальный представитель УВД Минского облисполкома

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В Столбцы 24-летняя жительница Новогрудка приехала, чтобы навестить мать. После посещения родственницы девушка ушла к знакомой, у которой гостили еще две женщины. –...

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