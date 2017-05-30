Грузовик врезался в троллейбус ночью в Минске

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и троллейбуса произошло ночью в Минске, водителю грузового авто понадобилась помощь спасателей, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Авария произошло в ночь на 31 мая, около 01:00, на улице Калиновского.

"В ходе разбирательства было установлено, что грузовик Iveco столкнулся с троллейбусом. Последний следовал в парк, поэтому пассажиров в нем не было", — рассказали в МЧС.

Спасатели с использованием специнструмента извлекли из кабины грузовика водителя. У него было диагностировано черепно-мозговая травма легкой степени и рваная рана лица. Мужчину доставили в больницу.