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Грузовик врезался в троллейбус ночью в Минске

31.05.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и троллейбуса произошло ночью в Минске, водителю грузового авто понадобилась помощь спасателей, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Авария произошло в ночь на 31 мая, около 01:00, на улице Калиновского.

"В ходе разбирательства было установлено, что грузовик Iveco столкнулся с троллейбусом. Последний следовал в парк, поэтому пассажиров в нем не было", — рассказали в МЧС.

Спасатели с использованием специнструмента извлекли из кабины грузовика водителя. У него было диагностировано черепно-мозговая травма легкой степени и рваная рана лица. Мужчину доставили в больницу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель грузовика был госпитализирован с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма легкой степени, рваная рана лица".

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