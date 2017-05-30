Микроавтобус с белорусами попал в ДТП под Псковом: есть погибший

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Микроавтобус с гражданами Беларуси врезался в бетонный блок на автодороге в Псковской области, один человек погиб, передает "Псковская лента новостей" со ссылкой на УМЧС региона.

Инцидент произошел в ночь на среду на 385-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Пушкиногорском районе. Volkswagen Transporter, в котором находились девять граждан Беларуси, врезался в железобетонный блок, который был установлен в месте, где производятся ремонтные работы.

В результате происшествия погиб мужчина 1990 года рождения, еще четверо были госпитализированы.

По информации издания, участок, где производился ремонт дороги, обозначен соответствующими предупредительными знаками.