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Микроавтобус с белорусами попал в ДТП под Псковом: есть погибший
31.05.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Микроавтобус с гражданами Беларуси врезался в бетонный блок на автодороге в Псковской области, один человек погиб, передает "Псковская лента новостей" со ссылкой на УМЧС региона.
Инцидент произошел в ночь на среду на 385-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Пушкиногорском районе. Volkswagen Transporter, в котором находились девять граждан Беларуси, врезался в железобетонный блок, который был установлен в месте, где производятся ремонтные работы.
В результате происшествия погиб мужчина 1990 года рождения, еще четверо были госпитализированы.
По информации издания, участок, где производился ремонт дороги, обозначен соответствующими предупредительными знаками.
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Погиб 27-летний мужчина, также четыре человека были госпитализированы с травмами.
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