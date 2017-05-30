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Микроавтобус с белорусами попал в ДТП под Псковом: есть погибший

31.05.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Микроавтобус с гражданами Беларуси врезался в бетонный блок на автодороге в Псковской области, один человек погиб, передает "Псковская лента новостей" со ссылкой на УМЧС региона.

Микроавтобус с белорусами попал в ДТП под Псковом: есть погибший
© Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Инцидент произошел в ночь на среду на 385-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Пушкиногорском районе. Volkswagen Transporter, в котором находились девять граждан Беларуси, врезался в железобетонный блок, который был установлен в месте, где производятся ремонтные работы.

В результате происшествия погиб мужчина 1990 года рождения, еще четверо были госпитализированы.

По информации издания, участок, где производился ремонт дороги, обозначен соответствующими предупредительными знаками.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Погиб 27-летний мужчина, также четыре человека были госпитализированы с травмами.

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