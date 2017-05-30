Белорус получил травмы и перелом во время урагана в Москве

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Гражданин Беларуси пострадал во время урагана, накрывшего Москву и Московскую область 29 мая, сообщили Sputnik в посольстве республики в российской столице.

Мощный ураган обрушился на Москву и область в понедельник вечером : сильные порывы ветра срывали крыши, вырывали с корнем деревья и ломали рекламные щиты. Разгул стихии не обошелся без человеческих жертв — изначально сообщалось о 14 погибших, однако, по последним данным, их число выросло до 15.



© Sputnik Владимир Астапкович Московский смерч: более 100 пострадавших, повреждены даже самолеты

"Гражданин Беларуси, мужчина 40 лет, получил травмы средней степени тяжести, у него закрытая травма грудной клетки, перелом ребер, вывих плеча и закрытая травма живота. Он пострадал во время урагана", — сообщили в посольстве.

Там проинформировали, что гражданин Беларуси госпитализирован в больницу подмосковного города Домодедово.

Также МИД Кыргызстана сообщил о том, что два гражданина этой страны пострадали от урагана, они доставлены с травмами в больницу имени Склифосовского.

МЧС России уже подсчитало окончательные цифры ущерба от урагана. По данным ведомства, в Центральной России было повалено свыше 20,5 тысяч деревьев, повреждены крыши более 320 домов, в том числе одного роддома, 2,45 тысячи машин, в том числе один автобус. Скорость ветра составляла до 30 метров в секунду. За сутки в Москве выпало 60% месячной нормы осадков.

Были задержаны более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поездов дальнего следования и пять поездов московского метро. Пришлось отменить четыре аэроэкспресса в аэропорт Внуково.

Из-за упавших деревьев и рекламных конструкций было ограничено движение по 20 улицам Москвы.