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Белорус получил травмы и перелом во время урагана в Москве
31.05.2017 10:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Гражданин Беларуси пострадал во время урагана, накрывшего Москву и Московскую область 29 мая, сообщили Sputnik в посольстве республики в российской столице.
Мощный ураган
© Sputnik Владимир Астапкович
"Гражданин Беларуси, мужчина 40 лет, получил травмы средней степени тяжести, у него закрытая травма грудной клетки, перелом ребер, вывих плеча и закрытая травма живота. Он пострадал во время урагана", — сообщили в посольстве.
Там проинформировали, что гражданин Беларуси госпитализирован в больницу подмосковного города Домодедово.
Также МИД Кыргызстана сообщил о том, что два гражданина этой страны пострадали от урагана, они доставлены с травмами в больницу имени Склифосовского.
МЧС России уже подсчитало окончательные цифры ущерба от урагана. По данным ведомства, в Центральной России было повалено свыше 20,5 тысяч деревьев, повреждены крыши более 320 домов, в том числе одного роддома, 2,45 тысячи машин, в том числе один автобус. Скорость ветра составляла до 30 метров в секунду. За сутки в Москве выпало 60% месячной нормы осадков.
Были задержаны более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поездов дальнего следования и пять поездов московского метро. Пришлось отменить четыре аэроэкспресса в аэропорт Внуково.
Из-за упавших деревьев и рекламных конструкций было ограничено движение по 20 улицам Москвы.
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Гражданин помещен в больницу Домодедово, медики диагностировали у него травмы средней степени тяжести.
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