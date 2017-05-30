На днях на Вилейщине произошло два самоубийства

В деревне Козлы Вилейского района соседи нашли повешенным пенсионера в его доме. С их слов мужчина не употреблял алкоголь, был хорошим хозяином и добропорядочным человеком. На днях в больнице проходил медосмотр. В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, работают судмедэксперты.

Второй случай произошёл в Вилейке 30 мая. Около 8 утра прохожие в пожарном водоеме на улице Чкалова нашли труп 61-летней женщины.

По словам Екатерины Млечко, заместителя начальника Вилейского РОВД, женщина злоупотребляла спиртным и неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.

peramoga.by

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