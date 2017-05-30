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На днях на Вилейщине произошло два самоубийства
31.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В деревне Козлы Вилейского района соседи нашли повешенным пенсионера в его доме. С их слов мужчина не употреблял алкоголь, был хорошим хозяином и добропорядочным человеком. На днях в больнице проходил медосмотр. В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, работают судмедэксперты.
Второй случай произошёл в Вилейке 30 мая. Около 8 утра прохожие в пожарном водоеме на улице Чкалова нашли труп 61-летней женщины.
По словам Екатерины Млечко, заместителя начальника Вилейского РОВД, женщина злоупотребляла спиртным и неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.
peramoga.by
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В деревне Козлы Вилейского района соседи нашли повешенным пенсионера в его доме. С их слов мужчина не употреблял алкоголь, был хорошим хозяином и добропорядочным...
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