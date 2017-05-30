Школьники из Клюковки спасли деревню от пожара

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Ребята возвращались домой после занятий в школе, когда почувствовали в воздухе запах дыма. Оглядевшись, они заметили, что дым поднимается из-за дома, расположенного на краю деревни, сообщили в среду в Витебском областном УМЧС.

Инцидент произошел в деревне Клюковка (Оршанский район). Один из троих мальчиков побежал домой и рассказал матери о грозившей опасности. Затем друзья поспешили к источнику дыма. Выяснилось, что горит сухая трава, а огонь подбирается к надворным постройкам.



© Фото: Витебское ОУМЧС Место пожара в Клюковке

В момент пожара хозяев дома не было. Обычно они приезжали только по выходным. Школьники заметили песок, лежащий у сарая, и решили использовать его для тушения огня. На помощь детям пришли мама и тетя одного их мальчиков. Женщины принесли с собой ведра и лопаты. Все вместе смогли ликвидировать пожар и спасти строения.

"Героями, которые не прошли мимо и вовремя потушили возгорание, оказались Шакун Алексей, учащийся 9 класса, Дроздов Иван, учащийся 8 класса и Савочкин Сергей, учащийся 4 класса ГУО "Высоковская средняя школа", — отметили в МЧС.