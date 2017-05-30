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В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли три трупа

31.05.2017 14:47 — ЧП | Tut.by  
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Тела женщины и двух детей обнаружены в ливерпульской квартире, где жил легендарный музыкант группы «Битлз» Джон Леннон.

Инцидент произошел во вторник вечером — полиция прибыла по вызову в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Фолкнер-стрит в районе Токстет.

По подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина, позднее его госпитализировали. Других подозреваемых нет.

Полиция графства Мерсисайд считает, что преступление произошло на бытовой почве. Судмедэксперты выясняют непосредственную причину смерти.

Джон Леннон поселился в квартире на Фолкнер-стрит со своей первой женой Синтией вскоре после их свадьбы в 1962 году. Нынешним владельцем недвижимости является бывший менеджер группы «Битлз» Брайан Эпштейн.

По словам соседей, поклонники ливерпульской четверки регулярно наведывались к квартире музыканта, сюда часто организовывались экскурсии.

«Туристы все время останавливаются у этого дома, потому что там жил Джон Леннон», — рассказал один из соседей. С его слов, в квартире жила семья с двумя маленькими детьми.

Джон Леннон и Синтия прожили вместе до 1968 года. На следующий год после развода Леннон женился на Йоко Оно.

Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Его убийцу Марка Чепмена приговорили к пожизненному тюремному заключению.

 
 
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По подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина, позднее его госпитализировали. Других подозреваемых нет.

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