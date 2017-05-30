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Литовские зэки, пользуясь безвизом в Беларуси, вымогали деньги у минчан
31.05.2017 15:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Более десяти жителей белорусской столицы лишились около 20 тысяч долларов в результате мошеннических действий заключенных, находящихся в тюрьмах Литвы, сообщил
Заключенные находили в интернете номера телефонов пенсионеров Минска и, представляясь попавшими в сложную ситуацию родственниками, просили деньги якобы на взятки сотрудникам полиции.
Сообщники злоумышленников на самолете прилетали в Минск, пользуясь возможностью пятидневного безвизового въезда в Беларусь, – они находили доверчивых пожилых минчан и забирали деньги. У мошенников была еще одна схема – жертвы перечисляли средства на расчетные счета в банках Литвы.
Сообщается, что всего преступникам удалось завладеть суммой в размере около 20 тысяч долларов. В настоящее время по всем фактам проводится расследование, "гастролеры", летавшие в Минск, задержаны.
С 12 февраля 2017 года в Республике Беларусь действует
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Мошенники звонили пенсионерам и, представляясь дальними родственниками, выманивали у пожилых минчан крупные суммы.
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