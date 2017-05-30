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Литовские зэки, пользуясь безвизом в Беларуси, вымогали деньги у минчан

31.05.2017 15:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Более десяти жителей белорусской столицы лишились около 20 тысяч долларов в результате мошеннических действий заключенных, находящихся в тюрьмах Литвы, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на Департамент тюрем.

Литовские зэки, пользуясь безвизом в Беларуси, вымогали деньги у минчан
© youtube / BelarusMFA
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Заключенные находили в интернете номера телефонов пенсионеров Минска и, представляясь попавшими в сложную ситуацию родственниками, просили деньги якобы на взятки сотрудникам полиции.

Сообщники злоумышленников на самолете прилетали в Минск, пользуясь возможностью пятидневного безвизового въезда в Беларусь, – они находили доверчивых пожилых минчан и забирали деньги. У мошенников была еще одна схема – жертвы перечисляли средства на расчетные счета в банках Литвы.

Сообщается, что всего преступникам удалось завладеть суммой в размере около 20 тысяч долларов. В настоящее время по всем фактам проводится расследование, "гастролеры", летавшие в Минск, задержаны.

С 12 февраля 2017 года в Республике Беларусь действует безвизовый режим въезда через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран мира. С момента вступления в силу указа № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" правом посещения Беларуси без визы воспользовалось уже более 15 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Мошенники звонили пенсионерам и, представляясь дальними родственниками, выманивали у пожилых минчан крупные суммы.

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