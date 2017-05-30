Жители Гродно обокрали повесившегося собутыльника

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно местных жителей, которые подозреваются в краже – молодые люди сняли с повесившегося знакомого серебряную цепочку и забрали мобильный телефон, сообщили Sputnik в среду в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Женщину, укравшую кошелек с деньгами на лечение ребенка, ищут в Гомеле

Труп мужчины был обнаружен в подъезде одного из домов в областном центре: родственники опознали умершего и заявили милиционерам, что у мужчины отсутствуют мобильник и серебряное украшение.

"Мужчина распивал спиртные напитки вместе с товарищами 1991 года рождения. В какой-то момент алкоголь закончился, и подозреваемые отправились в магазин за добавкой. После возвращения они обнаружили своего собутыльника висящим в петле", – рассказал первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Гродно Николай Сазон.

По его словам, молодые люди испугались, что их могут обвинить в совершении преступления, поэтому они вынули погибшего из петли и отнесли тело к мусоропроводу, забрав при этом принадлежащее мужчине имущество.

По информации УВД, подозреваемые были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).