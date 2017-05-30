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Девочка попала под Renault в Гомельском районе: ребенок в реанимации

31.05.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Несовершеннолетняя жительница Гомельского района была помещена в реанимационное отделение областной больницы в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Девочка попала под Renault в Гомельском районе: ребенок в реанимации
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне днем на улице Мира в деревне Мичуринская, за рулем машины находился 65-летний мужчина.

"Водитель на Renault Megane совершил наезд на несовершеннолетнюю 9-летнюю девочку-пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, мужчина не успел среагировать на появление пешехода, так как ребенок внезапно выскочил из-за выезжающего со двора автомобиля.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина не успел среагировать на появление пешехода, так как ребенок внезапно выскочил из-за выезжающего со двора автомобиля.

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