Тройное убийство произошло в доме Джона Леннона в Ливерпуле

МИНСК, 31 мая — Sputnik. В бывшем доме Джона Леннона в Ливерпуле были обнаружены тела женщины и двоих детей, сообщают СМИ.

Находка произошла случайно накануне поздно вечером. Прибывший в связи с сообщением об утечке газа полицейский наряд обнаружил тела со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве арестован местный житель. Другие подробности происшествия не приводятся.

Дом на Фолкнер-Стрит в Ливерпуле — одна из наиболее популярных городских достопримечательностей. Именно в нем музыкант The Beatles жил с первой женой Синтией до 1963 года. По словам местных жителей, к дому регулярно приезжают поклонники Леннона и обычные туристы.