ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тройное убийство произошло в доме Джона Леннона в Ливерпуле

31.05.2017 17:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мая — Sputnik. В бывшем доме Джона Леннона в Ливерпуле были обнаружены тела женщины и двоих детей, сообщают СМИ.

Находка произошла случайно накануне поздно вечером. Прибывший в связи с сообщением об утечке газа полицейский наряд обнаружил тела со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве арестован местный житель. Другие подробности происшествия не приводятся.

Дом на Фолкнер-Стрит в Ливерпуле — одна из наиболее популярных городских достопримечательностей. Именно в нем музыкант The Beatles жил с первой женой Синтией до 1963 года. По словам местных жителей, к дому регулярно приезжают поклонники Леннона и обычные туристы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие на сообщение об утечке газа полицейские нашли в доме, где некогда жил Джон Леннон, тела женщины и двух детей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девочка попала под Renault в Гомельском районе: ребенок в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика