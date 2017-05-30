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Тройное убийство произошло в доме Джона Леннона в Ливерпуле
31.05.2017 17:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. В бывшем доме Джона Леннона в Ливерпуле были обнаружены тела женщины и двоих детей, сообщают СМИ.
Находка произошла случайно накануне поздно вечером. Прибывший в связи с сообщением об утечке газа полицейский наряд обнаружил тела со следами насильственной смерти.
По подозрению в убийстве арестован местный житель. Другие подробности происшествия не приводятся.
Дом на Фолкнер-Стрит в Ливерпуле — одна из наиболее популярных городских достопримечательностей. Именно в нем музыкант The Beatles жил с первой женой Синтией до 1963 года. По словам местных жителей, к дому регулярно приезжают поклонники Леннона и обычные туристы.
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Прибывшие на сообщение об утечке газа полицейские нашли в доме, где некогда жил Джон Леннон, тела женщины и двух детей.
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