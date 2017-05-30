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Солдат потерял сознание в части в Барановичах и впал в кому
31.05.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Солдат срочной службы был доставлен в состоянии комы в минский главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил после того, как потерял сознание, сообщило издание
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент на территории части произошел 18 мая: один из солдатов срочной службы неожиданно почувствовал недомогание и упал, потеряв сознание. По словам Игнатика, произошедшее было похоже на приступ эпилепсии у молодого человека.
"Военнослужащего перевернули на бок и вызвали скорую. После оказания первой помощи его отправили в Барановичскую городскую больницу, а затем – в главный военный клинический медицинский центр", – цитирует слова представителя части Intex-Press.
Сообщается, что военнослужащий до сих пор не пришел в сознание, медики в настоящее время оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
По информации издания, за год нахождения в войсках солдат не жаловался на здоровье, во время призывной кампании медицинская комиссия признала его годным к службе. Intex-Press сообщает, что командование части ежедневно связывается с госпиталем, чтобы узнать о ходе лечения военнослужащего.
Известно, что пострадавший характеризуется положительно, во время службы он не вступал в конфликты с другими солдатами.
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Военнослужащий до сих пор не пришел в сознание, медики в настоящее время оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
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