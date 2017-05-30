Солдат потерял сознание в части в Барановичах и впал в кому

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Солдат срочной службы был доставлен в состоянии комы в минский главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил после того, как потерял сознание, сообщило издание Intex-Press со ссылкой на заместителя командира части 29969 по идеологической работе – начальника отделения идеологической работы подполковника Владимира Игнатика.

Инцидент на территории части произошел 18 мая: один из солдатов срочной службы неожиданно почувствовал недомогание и упал, потеряв сознание. По словам Игнатика, произошедшее было похоже на приступ эпилепсии у молодого человека.

"Военнослужащего перевернули на бок и вызвали скорую. После оказания первой помощи его отправили в Барановичскую городскую больницу, а затем – в главный военный клинический медицинский центр", – цитирует слова представителя части Intex-Press.

Сообщается, что военнослужащий до сих пор не пришел в сознание, медики в настоящее время оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По информации издания, за год нахождения в войсках солдат не жаловался на здоровье, во время призывной кампании медицинская комиссия признала его годным к службе. Intex-Press сообщает, что командование части ежедневно связывается с госпиталем, чтобы узнать о ходе лечения военнослужащего.

Известно, что пострадавший характеризуется положительно, во время службы он не вступал в конфликты с другими солдатами.



