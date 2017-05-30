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Пятиклассницы помогли задержать грабителя в Новополоцке

31.05.2017 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Представители органов внутренних дел и СК поблагодарили Диану Романову, Полину Пирогову и Софью Шашкину за активную гражданскую позицию и помощь в пресечении и раскрытии преступления, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел в Новополоцке вечером 12 мая, когда школьницы играли в волейбол. Мужчина воспользовался тем, что девочки были увлечены игрой, а их вещи лежали рядом с площадкой, и схватил два мобильных телефона. После чего он бросился бежать.

Одна из подружек заметила это. Не теряя времени, девочки втроем побежали с криками за грабителем. Одна из них смогла догнать злоумышленника и схватить его за руку — тот растерялся и бросил телефоны на землю. После этого школьницы продолжили его преследовать.

Пытаясь скрыться, мужчина забежал в один из подъездов жилого дома. Информацию о том, где скрывается подозреваемый, передали сотрудникам милиции. Уже вместе с правоохранителями подружки задержали беглеца.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж, совершенный повторно). Как сообщили в СК, мужчина ранее был восемь раз судим за хищения имущества.

Благодарности начальника Новополоцкого городского отдела СК вручили девочкам 30 мая на школьной линейке.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина украл у школьниц мобильные телефоны, однако они не растерялись и преследовали злоумышленника, пока его не задержали.

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