|
В Турции вертолет столкнулся с линией электропередачи и упал. Погибли высокопоставленные военные
На юго-востоке Турции при крушении вертолета погибли 13 военнослужащих, передает турецкое агентство IHA. Причиной крушения стало столкновение с линиями электропередачи.
По информации агентства Anadolu, вертолет AS 532 Cougar упал в провинции Ширнак. Информацию о крушении вертолета подтвердили местные власти. Как сообщает газета Hurriyet Daily News со ссылкой на местные власти, вертолет столкнулся с высоковольтной линией электропередачи через три минуты после взлета.
На борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена. На место крушения были отправлены вертолеты со спасателями и военные.
Ранее, 18 апреля,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена.
|
Архив (ЧП)
Комментарии