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В Турции вертолет столкнулся с линией электропередачи и упал. Погибли высокопоставленные военные

31.05.2017 23:34 — ЧП | Tut.by  
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На юго-востоке Турции при крушении вертолета погибли 13 военнослужащих, передает турецкое агентство IHA. Причиной крушения стало столкновение с линиями электропередачи.

По информации агентства Anadolu, вертолет AS 532 Cougar упал в провинции Ширнак. Информацию о крушении вертолета подтвердили местные власти. Как сообщает газета Hurriyet Daily News со ссылкой на местные власти, вертолет столкнулся с высоковольтной линией электропередачи через три минуты после взлета.

На борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена. На место крушения были отправлены вертолеты со спасателями и военные.

Ранее, 18 апреля, при крушении полицейского вертолета на юго-востоке Турции погибли 12 человек. Причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия.

 
 
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На борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена.

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