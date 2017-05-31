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Нетрезвый водитель BMW покусал инспектора ГАИ в Пинске
31.05.2017 22:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Пинска, который подозревается в том, что он покусал инспектора ГАИ, сообщил телеканал "
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел в районном центре 21 мая: внимание сотрудников ГАИ привлек черный автомобиль марки BMW, который неуверенно двигался по дороге. Наряд решил остановить водителя, но тот начал скрываться, машина остановилась в одном из дворов, только когда получила механические повреждения во время погони. Однако 27-летний мужчина бросил BMW и попытался сбежать.
"Он был задержан сотрудниками ДПС и в процессе задержания в отношении одного из них применил насилие в целях воспрепятствования его законной деятельности", – рассказал следователь Пинского межрайонного отдела СК Михаил Чистовский.
По его словам, в момент задержания мужчина был пьян – в его крови по результатам экспертизы было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.
Как сообщил телеканал, инспектор не только был укушен, но и получил ушибы и в настоящее время находится на больничном.
В отношении пинчанина было возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан и помещен ИВС Пинского ГОВД.
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Инспектор не только был укушен, но и получил ушибы и в настоящее время находится на больничном.
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