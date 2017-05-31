На комбинате хлебопродуктов в Витебске произошел пожар

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Ночью 31 мая произошло возгорании в цехе витебского комбината хлебопродуктов, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, сообщили в среду в МЧС Беларуси.

Выяснилось, что внутри технологической установки горела транспортерная лента на площади двух квадратных метров. В момент, когда вспыхнул огонь, предприятие работало. В цехе находились шесть сотрудников. До прибытия спасателей они покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал.

Работники МЧС локализовали и ликвидировали пожар.

"В результате огнем повреждена одна из девяти транспортерных лент цеха на площади 2 м кв. Работа предприятия не нарушена", — отметили в МЧС.

Точная причина произошедшего устанавливается. Согласно предварительной версии, произошло расшивание ленты, которая впоследствии намоталась на барабан. Затем заклинил двигатель — искры попали в технологический процесс.