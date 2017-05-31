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На комбинате хлебопродуктов в Витебске произошел пожар

31.05.2017 20:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Ночью 31 мая произошло возгорании в цехе витебского комбината хлебопродуктов, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, сообщили в среду в МЧС Беларуси.

На комбинате хлебопродуктов в Витебске произошел пожар
© Фото: Витебское ОУМЧС
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Выяснилось, что внутри технологической установки горела транспортерная лента на площади двух квадратных метров. В момент, когда вспыхнул огонь, предприятие работало. В цехе находились шесть сотрудников. До прибытия спасателей они покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал.

Работники МЧС локализовали и ликвидировали пожар.

"В результате огнем повреждена одна из девяти транспортерных лент цеха на площади 2 м кв. Работа предприятия не нарушена", — отметили в МЧС.

Точная причина произошедшего устанавливается. Согласно предварительной версии, произошло расшивание ленты, которая впоследствии намоталась на барабан. Затем заклинил двигатель — искры попали в технологический процесс.

 
Теги: Минск
 
 
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В тот момент, когда вспыхнул огонь, предприятие работало – в цехе трудились шесть сотрудников комбината.

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