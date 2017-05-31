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Собака пыталась помочь коту, которого сбила машина в Слуцке

31.05.2017 20:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Собака пыталась помочь коту, которого сбила машина в Слуцке
© YouTube / Break Clips
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Трогательный инцидент произошел на проезжей части в районе вокзала в Слуцке: собака пыталась помочь коту, который лежал на дороге, сообщила газета "Інфа-Кур'ер".

Рано утром 30 мая автомобиль сбил кота, который перебегал дорогу. Свидетелем происшествия стал пес, он подбежал к раненому животному и стоял некоторое время возле него, защищая от машин. Водители вынуждены были объезжать животных.

По данным газеты, пес зубами и лапами оттянул своего друга на обочину. Затем зализывал ему раны, однако спасти кота не удалось — он уже был мертв.

Вероятно, животные ранее были знакомы.

 
Теги: Минск
 
 
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Пес защищал смертельно раненого друга от ехавших машин и пытался оттянуть его на обочину.

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