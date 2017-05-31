Собака пыталась помочь коту, которого сбила машина в Слуцке

Трогательный инцидент произошел на проезжей части в районе вокзала в Слуцке: собака пыталась помочь коту, который лежал на дороге, сообщила

Рано утром 30 мая автомобиль сбил кота, который перебегал дорогу. Свидетелем происшествия стал пес, он подбежал к раненому животному и стоял некоторое время возле него, защищая от машин. Водители вынуждены были объезжать животных.

По данным газеты, пес зубами и лапами оттянул своего друга на обочину. Затем зализывал ему раны, однако спасти кота не удалось — он уже был мертв.

Вероятно, животные ранее были знакомы.