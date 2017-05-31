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Вертолет разбился на юго-востоке Турции – погибли 13 военных
01.06.2017 08:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Гибель 13 военнослужащих подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Турции. Крушение произошло в провинции Ширнак на юго-востоке страны.
© Sputnik Антон Денисов
31 мая при взлете вертолет типа Сougar AS 532, в котором находились 13 человек, столкнулся с ЛЭП. В итоге воздушное судно потерпело катастрофу, а все люди, находившиеся в нем, погибли, говорится в сообщении турецкого ведомства.
Ранее местные СМИ сообщили о гибели в результате катастрофы 13 военных, среди которых генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена. По данным властей, вертолет упал через три минуты после взлета. На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышик.
В провинции Ширнак, в которой произошла трагедия, ранее неоднократно проводились операции против Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.
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При взлете воздушное судно столкнулось с ЛЭП, в результате чего потерпело катастрофу, все находившиеся в вертолете погибли.
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