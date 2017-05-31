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Катастрофа Ту-154 могла произойти из-за ошибки командира экипажа

01.06.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Министерство обороны России обнародовало результаты расследования катастрофы самолета Ту-154, которая произошла в декабре 2016 года. По версии военного ведомства, причиной трагедии могли стать ошибочные действия командира экипажа.

Катастрофа Ту-154 могла произойти из-за ошибки командира экипажа
© Sputnik Нина Зотина
Следователи прокомментировали гипотезы СМИ о крушении Ту-154 под Сочи

Самолет Ту-154 МО РФ направлялся в Сирию, когда потерпел крушение в Черном море. Трагедия произошла после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — цитирует сообщение МО РФ РИА Новости.

Также в МО отметили, что комиссия не выявила нарушений действующих требований, которые касаются рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов.

Минобороны пояснило, что эксперты внимательно проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, а также изучили технические параметры полета Ту-154 с момента взлета в Сочи.

Катастрофа Ту-154 могла произойти из-за ошибки командира экипажа
МЧС РФ
Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ

В результате крушения Ту-154 погибли все люди, находившиеся на борту самолета. Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты не выявили нарушений действующих требований, которые касаются рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза.

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