Пенсионерка с предсмертной запиской попала под электричку в Минске

МИНСК, 1 июн — Sputnik. УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту гибели жительницы Минска под колесами электропоезда, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК Алексей Климович.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня — минчанка 1949 года рождения была смертельно травмирована электричкой, следовавшей по маршруту Минск — Осиповичи, в районе станции Минск-Южный.

Как отметил Климович, следователи рассматривают версию суицида — у погибшей была обнаружена предсмертная записка.

В рамках расследования обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз, также опрошены свидетели и машинисты электропоезда.