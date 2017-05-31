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Пенсионерка с предсмертной запиской попала под электричку в Минске

01.06.2017 09:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту гибели жительницы Минска под колесами электропоезда, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК Алексей Климович.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня — минчанка 1949 года рождения была смертельно травмирована электричкой, следовавшей по маршруту Минск — Осиповичи, в районе станции Минск-Южный.

Как отметил Климович, следователи рассматривают версию суицида — у погибшей была обнаружена предсмертная записка.

В рамках расследования обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз, также опрошены свидетели и машинисты электропоезда.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, женщина совершила суицид, следователи опросили свидетелей и назначили ряд экспертиз.

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