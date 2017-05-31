|
Пенсионерка с предсмертной запиской попала под электричку в Минске
01.06.2017 09:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. УСК по Минску проводит доследственную проверку по факту гибели жительницы Минска под колесами электропоезда, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК Алексей Климович.
Инцидент произошел накануне во второй половине дня — минчанка 1949 года рождения была смертельно травмирована электричкой, следовавшей по маршруту Минск — Осиповичи, в районе станции Минск-Южный.
Как отметил Климович, следователи рассматривают версию суицида — у погибшей была обнаружена предсмертная записка.
В рамках расследования обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз, также опрошены свидетели и машинисты электропоезда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии, женщина совершила суицид, следователи опросили свидетелей и назначили ряд экспертиз.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии