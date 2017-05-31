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Летний сезон открыт: в Молодечно обворовали палатку с мороженым

01.06.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Свое криминальное любопытство 23-летние жители Молодечно подогрели алкоголем. Поздним вечером в магазине парни изрядно «затарились» пивом, решив его выпить на свежем воздухе. Чтобы не попасть на глаза милиции, спрятались за ближайшей торговой палаткой.

– Хмельной напиток закончился, и у троицы возникла идея заглянуть внутрь ларька. Охранной сигнализации не было, а разорвать обшивку не составило труда. Поэтому злоумышленники в считанные минуты оказались возле морозильных камер с мороженым. С собой они смогли унести 15 контейнеров холодного лакомства и почти 500 вафельных рожков общей стоимостью около 300 рублей, – рассказалначальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк.


О краже оперативники узнали от продавца, которая утром пришла на работу. На месте происшествия эксперты изъяли волосы, следы рук и обуви, которые в последующем стали дополнительными уликами по уголовному делу.

– Выйти на подозреваемых удалось в течение нескольких дней. Помогли записи с камер видеонаблюдения и информация от сотрудников службы безопасности магазина, в который воры заходили накануне. Установить их личности было уже делом техники, – добавил Андрей Мелюк.


Злоумышленники не успели съесть все мороженное, часть похищенного изъяли у них дома.

За групповое хищение в отношении друзей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси («Кража, совершенная группой лиц»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Александр МАРЧЕНКО, официальный представитель УВД Минского облисполкома

 
 
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Свое криминальное любопытство 23-летние жители Молодечно подогрели алкоголем. Поздним вечером в магазине парни изрядно «затарились» пивом, решив его выпить на...

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