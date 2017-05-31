Женщина удерживала мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Уголовное дело в отношении 34-летней неработающей жительницы Пинска расследует Следственный комитет Беларуси, сообщили в четверг в УСК по Брестской области.

Школьники направлялись на занятия в гимназию и решили зайти за другом к нему домой. В подъезде незнакомая женщина внезапно схватила одного из мальчиков.

Следователи установили, что в период с 13:00 до 13:30 15 мая подозреваемая удерживала в своей квартире в Пинске восьмилетнего мальчика. При этом женщина высказывала в адрес школьника разные угрозы и нанесла ему несколько ударов ножом. Местная жительница издевалась над ребенком, пока его не освободили прибывшие сотрудники органов внутренних дел.

"Сообщение о противоправных действиях со стороны гражданки поступило от родителей пострадавшего, которым об этом сказал его друг", — рассказали в СК.

В результате случившегося третьеклассник был госпитализирован с множественными поверхностными ранами и ссадинами в области лица, тела и рук. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Подозреваемая заключена под стражу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.183 (незаконное лишение свободы, сопровождавшееся мучениями) Уголовного кодекса Беларуси. Решается вопрос о производстве стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.