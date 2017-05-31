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Женщина удерживала мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним

01.06.2017 11:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Уголовное дело в отношении 34-летней неработающей жительницы Пинска расследует Следственный комитет Беларуси, сообщили в четверг в УСК по Брестской области.

Школьники направлялись на занятия в гимназию и решили зайти за другом к нему домой. В подъезде незнакомая женщина внезапно схватила одного из мальчиков.

Женщина удерживала мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним
© Фото: УСК по Витебской области / "Новополоцк Сегодня"
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Следователи установили, что в период с 13:00 до 13:30 15 мая подозреваемая удерживала в своей квартире в Пинске восьмилетнего мальчика. При этом женщина высказывала в адрес школьника разные угрозы и нанесла ему несколько ударов ножом. Местная жительница издевалась над ребенком, пока его не освободили прибывшие сотрудники органов внутренних дел.

"Сообщение о противоправных действиях со стороны гражданки поступило от родителей пострадавшего, которым об этом сказал его друг", — рассказали в СК.

В результате случившегося третьеклассник был госпитализирован с множественными поверхностными ранами и ссадинами в области лица, тела и рук. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Подозреваемая заключена под стражу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.183 (незаконное лишение свободы, сопровождавшееся мучениями) Уголовного кодекса Беларуси. Решается вопрос о производстве стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

 
Теги: Минск
 
 
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Третьеклассник был госпитализирован с множественными поверхностными ранами и ссадинами в области лица, тела и рук, ему оказали медицинскую помощь.

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