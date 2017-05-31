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КГБ Беларуси накрыл нарколабораторию

01.06.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Пять человек задержаны по подозрению в незаконном  изготовлении и распространении особо опасного психотропного вещества "мефедрон", сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности Беларуси.

"Оперативными подразделениями был установлен адрес подпольной нарколаборатории, размещавшейся в одном из частных домов Могилевской области. Выехавшей в адрес оперативной группой, в момент изготовления синтетического наркотика, с поличным задержано двое подозреваемых. Впоследствии задержано еще три участника группы", — рассказали в КГБ подробности операции по делу о наркотиках.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Дальнейшим расследованием дела могилевских наркобаронов займется Следственный комитет Республики Беларусь.

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