Пенсионер сгорел на сеновале в Чечерском районе

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Пожилой мужчина погиб в результате пожара на сеновале в Чечерском районе, сообщили Sputnik в четверг в Гомельском областном УМЧС.

Инцидент в деревне Ветвица произошел 30 мая: пожарные выехали на ликвидацию возгорания навеса на соломы на территории домовладения на улице Школьная.

"Рядом с навесом горело два тюка соломы, между котрыми находился обгоревший труп мужчины", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что погиб хозяин домовладения, пенсионер 1935 года рождения.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, проверку по данному факту проводят правоохранительные органы.