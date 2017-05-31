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Пенсионер сгорел на сеновале в Чечерском районе
01.06.2017 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Пожилой мужчина погиб в результате пожара на сеновале в Чечерском районе, сообщили Sputnik в четверг в Гомельском областном УМЧС.
Инцидент в деревне Ветвица произошел 30 мая: пожарные выехали на ликвидацию возгорания навеса на соломы на территории домовладения на улице Школьная.
"Рядом с навесом горело два тюка соломы, между котрыми находился обгоревший труп мужчины", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что погиб хозяин домовладения, пенсионер 1935 года рождения.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, проверку по данному факту проводят правоохранительные органы.
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По факту гибели пожилого мужчины в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка.
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