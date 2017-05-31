Труп пропавшего рыбака обнаружили в машине в реке Мухавец

31 мая в реке Мухавец обнаружили тело 44-летнего жителя Жабинки Сергея Власюка, который 12 дней находился в розыске как пропавший без вести.

Тело мужчины находилось на водительском кресле в автомобиле Volkswagen Sharan, который обнаружили водолазы-спасатели в 70 метрах от моста со стороны деревни Щеглики, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

44-летний житель Жабинки числился в розыске как пропавший без вести с 19 мая. В ходе осмотра следов криминального характера на его теле не обнаружено. При себе у него было портмоне с документами и деньгами. Фары автомобиля были включены, замки дверей были открыты.

«С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего допрашиваются близкие погибшего, также для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Со слов родных, мужчина в одиночку уехал в тот день на рыбалку. В данном районе его видели местные жители», — дополнила Марина Дранькова.