Суд приговорил бывшего топ-менеджера Управделами президента к 9 годам

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Суд Минского района приговорил бывшего топ-менеджера Управделами президента Владимира Реентовича к 9 годам лишения свободы за получение взяток, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

И.о. первого замначальника Главного хозуправления Управделами президента Владимир Реентович, его бывшая супруга, два учредителя ООО "ПКБ-Плюс" Александр Пикулик и Григорий Ветер были задержаны 31 июля 2015 года оперативниками ОБЭП при поддержке бойцов спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз". Были возбуждены уголовные дела за превышение служебных полномочий и взяточничество.

"Суд признал Реентовича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества", — сообщили Sputnik в четверг в ГУВД.

Посредница

Экс-жена Реентовича приговорена за посредничество во взяточничестве к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, Пикулик и Ветер осуждены за дачу взяток, первый — на три года ограничения свободы, второй — на четыре года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В ГУВД также рассказали, что оперативниками было установлено: с 2013-го по 2015 год Пикулик и Ветер группой лиц по предварительному сговору передали Реентовичу взяток на общую сумму порядка 100 миллионов неденоминированных белорусских рублей.

"Деньги Реентович напрямую не брал, действовал через своего посредника — бывшую супругу", сказали в ГУВД.

14 уголовных дел

По словам начальника УБЭП ГУВД Александра Макарюка, взятки передавались за заключение договоров строительного подряда, а также за обеспечение победы в процедурах государственных закупок.

В ГУВД отметили, что в отношении Реентовича и двух учредителей ООО Управлением Следственного комитета по Минску было возбуждено 14 уголовных дел.

В августе 2015 года Реентович был арестован прокуратурой Минска, в ноябре 2015 года был установлен еще один факт получения им взятки на общую сумму более миллиарда неденоминированных белорусских рублей.

Апелляция

В ГУВД рассказали, что на приговор была подана апелляционная жалоба, и Минский областной суд вынес решение оставить все без изменений, кроме наказания для экс-жены основного фигуранта.

Ее суд приговорил к трем годам лишения свободы.