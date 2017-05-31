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Пьяного водителя после инсульта и со сломанной рукой поймали в Гродно
01.06.2017 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гродно мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и со сломанной рукой, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik Илья Питалев
Информацию о нетрезвом 46-летнем мужчине, который накануне на улице Брикеля на Chrysler врезался в скамейку, поступила сотрудникам ГАИ от очевидца – молодого местного жителя.
"Горожанин с товарищем выпил водки, решил перепарковать свой автомобиль", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что освидетельствование мужчины показало, что содержание алкоголя у него в крови превышало предельно допустимое почти в три раза. Ранее гродненец уже был лишен водительского удостоверение за езду в нетрезвом виде.
Мужчина, по информации ГАИ, инспекторам рассказал, что год назад перенес клинический инсульт. При этом водитель расписывался в протоколах левой рукой, поскольку правая у него была сломана.
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Сообщил в ГАИ о нетрезвом автолюбителе местный житель, который стал очевидцем ДТП.
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