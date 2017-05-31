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Ожидавший супругу в машине мужчина умер в Бресте
01.06.2017 15:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в автомобиле в Бресте, сообщил портал
© Pixabay
Молодой житель Бреста умер на стадионе во время пробежки
Инцидент в областном центре произошел накануне днем на улице Октябрьской революции: в Московский РОВД поступила информация о том, что в припаркованном автомобиле Volkswagen Golf обнаружено тело 57-летнего местного жителя.
По информации начальника Брестского межрайотдела СК Руслана Сычева, брестчанин ждал в машине супругу. Она же и нашла мужа мертвым в автомобиле.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины, медики также оказали медпомощь женщине, которой стало плохо.
В настоящее время по факту проводится проверка, опрошены очевидцы. Для того чтобы установить точную причину гибели брестчанина, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Для того чтобы установить точную причину гибели брестчанина, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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