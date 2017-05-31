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Ожидавший супругу в машине мужчина умер в Бресте

01.06.2017 15:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн – Sputnik. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в автомобиле в Бресте, сообщил портал BrestCITY.

Ожидавший супругу в машине мужчина умер в Бресте
© Pixabay
Молодой житель Бреста умер на стадионе во время пробежки

Инцидент в областном центре произошел накануне днем на улице Октябрьской революции: в Московский РОВД поступила информация о том, что в припаркованном автомобиле Volkswagen Golf обнаружено тело 57-летнего местного жителя. 

По информации начальника Брестского межрайотдела СК Руслана Сычева, брестчанин ждал в машине супругу. Она же и нашла мужа мертвым в автомобиле.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины, медики также оказали медпомощь женщине, которой стало плохо. 

В настоящее время по факту проводится проверка, опрошены очевидцы. Для того чтобы установить точную причину гибели брестчанина, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Для того чтобы установить точную причину гибели брестчанина, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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