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МВД подтвердило факт задержания председателя Солигорского райисполкома

01.06.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Сотрудники милиции в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского, сообщили в МВД.

"Струдниками ГУБОПиК МВД Беларусь на автомобильной дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области в момент получения взятки был задержан председатель Солигорского райисполкома Римашевский", — сообщили Sputnik в четверг в МВД Беларуси.

В СК Беларуси сообщили, что в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Вертикальщик был задержан на автодороге в Копыльском районе в момент получения взятки, в настоящее время с ним работают следователи.

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