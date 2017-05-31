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МВД подтвердило факт задержания председателя Солигорского райисполкома
01.06.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Сотрудники милиции в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского, сообщили в МВД.
"Струдниками ГУБОПиК МВД Беларусь на автомобильной дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области в момент получения взятки был задержан председатель Солигорского райисполкома Римашевский", — сообщили Sputnik в четверг в МВД Беларуси.
В СК Беларуси сообщили, что в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса.
(последует)
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Вертикальщик был задержан на автодороге в Копыльском районе в момент получения взятки, в настоящее время с ним работают следователи.
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